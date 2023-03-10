Під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін зеленський заявив, що очікує під час саміту у Вільнюсі побачити інші кроки, окрім того статусу, який Україна має зараз щодо НАТО. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський очікує від НАТО гарантій безпеки

Президент наголосив, що Україна дякує всім державам НАТО, які підтримують її на полі бою. Проте нам потрібні стратегічні гарантії безпеки ще до вступу в Альянс.

Зеленський зізнався, що на Вільнюському саміті хотів би бачити "якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас у наших відносинах з НАТО".

На цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки. І навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати гарантії відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держави НАТО до України, до цих гарантій безпеки ми і очікуємо на Вільнюському саміті,

– сказав Володимир Зеленський.

Довідка. У липні у Вільнюсі відбудеться саміт лідерів НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг запросив на цю подію й Президента України Володимира Зеленського.

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