Про це заявив президент Латвійської Республіки Егілс Левітс у ході пресконференції 3 березня у Львові, повідомляє 24 Канал.
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Після війни Україна буде однією з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.
Це важливо для НАТО, для підсилення сил НАТО,
– заявив Егілс Левітс.
Вступ України до НАТО: актуально про головне
- 30 вересня 2020 Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО.
- Володимир Зеленський вважає, що терміни приєднання до Альянсу залежать вже не від України. Київ максимально підтримує цей геополітичний курс та демонструє це на полі бою.
- Однак, перепоною до приєднання України до Північно-атлантичного Альянсу є не лише російська збройна агресія на території нашої країни, а й позиція Угорщини, яка підігрує імперському путінському режиму.
- До слова, президент Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті НАТО, що є свідченням фактичного членства нашої країни в Альянсі.