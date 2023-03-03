Про це заявив президент Латвійської Республіки Егілс Левітс у ході пресконференції 3 березня у Львові, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Обговорили першочергові потреби України: головні тези з зустрічі Зеленського та Левітса у Львові

Після війни Україна буде однією з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.

Це важливо для НАТО, для підсилення сил НАТО,

– заявив Егілс Левітс.

Зверніть увагу! Це вже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії візит в Україну президента Латвії. Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру за підтримку українського народу.

Вступ України до НАТО: актуально про головне