Об этом заявил президент Латвийской Республики Эгилс Левитс в ходе пресс-конференции 3 марта во Львове, сообщает 24 Канал. По его словам, от членства Украины НАТО будут иметь только пользу.

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После войны Украина будет одной из самых опытных и потенциальных армий в мире.

Это важно для НАТО, для усиления сил НАТО.

– заявил Эгилс Левитс.

Обратите внимание! Это уже третий с самого начала полномасштабного вторжения России визит в Украину президента Латвии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидера за поддержку украинского народа.

Вступление Украины в НАТО: актуально о главном