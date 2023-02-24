Про це Єнс Столтенберг повідомив на брифінгу в Талліні з нагоди Дня незалежності Естонії, повідомляє 24 Канал. Генсек НАТО розраховує на особисту присутність Володимира Зеленського.

Варте уваги Польща сьогодні відправить Україні перші танки Leopard 2, – Bloomberg

Столтенберг запросив Зеленського

Єнс Столтенберг відзначив, що питання особистої присутності Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі буде залежати від ситуації в Україні, яка буде на момент його проведення.

Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, тому що триває війна, вторгнення в його країну,

– наголосив Генсек Альянсу.

Напередодні в інтерв'ю виданню BNS посол України в Литві Петро Бешта заявив, що Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт, який проходитиме у Вільнюсі 11 та 12 липня. Варто відзначити, що на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року Президент України був присутній у режимі відеозв'язку.

Сунак пропонує розробити до саміту гарантії безпеки для України

На Мюнхенській конференції прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про те, що НАТО повинне гарантувати безпеку України, яка у майбутньому точно буде частиною Альянсу. Глава британського уряду наголосив, що саме час почати розмови про гарантії безпеки для нашої держави, щоб до саміту у Вільнюсі вони були готові.

Також Сунак також закликав союзників України надіслати більше артилерії, далекобійної зброї, танків і систем протиповітряної оборони, щоб Україна могла протистояти російському вторгненню. Крім того, на думку британського прем'єр-міністра, війна уже досягла критичної точки й Україна може отримати вирішальну перевагу, якщо їй нададуть необхідну зброю.