Отмечают, что это свидетельствует о фундаментальных изменениях в политике и видении Альянса по поводу российской агрессии. Ведь участники десятилетиями не видели необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы, считая, что постсоветская Россия "больше не представляет угрозы существованию". Но российская война против Украины заставила НАТО пересмотреть свое видение и разработать планы на случай конфликта с Москвой.

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Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент,

– сказал адмирал Роб Бауэр – один из высших военных чиновников НАТО.

Кроме того, Североатлантический союз предоставит странам указания касательно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.

"Союзники будут точно знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", – добавил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Россия вынудила Альянс пересмотреть наличие угрозы

Как пишет издание, это формализует процесс, инициированный оккупацией Крыма Россией в 2014 году, что побудило западных союзников впервые развернуть боевые войска на Востоке.

Вместе с тем, НАТО не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против Москвы и ее союзников, большинство из которых сейчас являются членами НАТО.

В НАТО признали "новые вызовы"

Эксперты отмечают, что современные технологии, в частности дроны, гиперзвуковое оружие и быстрый поток информации, создают новые вызовы.

Хорошая новость состоит в том, что мы говорим о прозрачности поля боя. Со всеми спутниками, со всей информацией, мы можем увидеть назревание кризиса. По Украине мы имели все данные наперед,

– рассказал начальник штаба SHAPE генерал-лейтенант Юбер Коттеро.

Важно! Мол, именно эта прозрачность – одна из причин, почему НАТО, вопреки требованиям стран Балтии, не видит немедленной необходимости увеличивать численность войск на Востоке.

Мы готовы сражаться хоть сегодня

Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов нужно несколько лет. В то же время подчеркивают, что в случае необходимости альянс может немедленно начать бой.

"Мы готовы сражаться сегодня вечером. Вы знаете, вы никогда не бываете достаточно готовы. Никогда. Мы должны быть в состоянии сражаться сегодня вечером, если это необходимо, с тем, что у нас есть", – резюмировал Коттеро.