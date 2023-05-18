Зазначають, що це свідчить про фундаментальні зміни в політиці та баченні Альянсу щодо російської агресії. Адже учасники десятиліттями не бачили потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани, бо вважали, що пострадянська Росія "більше не становить загрози існуванню". Та російська війна проти України змусила НАТО переглянути своє бачення і таки розробити плани на випадок конфлікту з Москвою.

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Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли,

– сказав адмірал Роб Бауер – один із вищих військових чиновників НАТО.

Крім цього, Альянс надасть країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", – додав глава НАТО Йенс Столтенберг.

Росія змусила Альянс переглянути наявність загрози

Як пише видання, це формалізує процес, ініційований окупацією Криму росією у 2014 році, що спонукало західних союзників вперше розгорнути бойові війська на Сході.

Водночас НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти Москви та її союзників, більшість з яких зараз є членами НАТО.

У НАТО визнали "нові виклики"

Експерти відзначають, що сучасні технології, зокрема дрони, гіперзвукова зброя та швидкий потік інформації, створюють "нові виклики".

Хороша новина полягає в тому, що ми говоримо про прозорість поля бою. З усіма супутниками, з усією інформацією ми можемо побачити назрівання кризи. По Україні ми мали всі дані наперед,

– розповів начальника штабу SHAPE генерал-лейтенант Юбер Коттеро.

Важливо! Мовляв, саме ця прозорість є однією з причин, чому НАТО, всупереч вимогам країн Балтії, не бачить негайної потреби збільшувати чисельність військ на Сході.

Ми готові битися хоч сьогодні

Офіційні особи НАТО підрахували, що на повну реалізацію планів потрібно кілька років. Водночас наголошують, що за потреби альянс може негайно розпочати бій.

"Ми готові битися сьогодні ввечері. Ви знаєте, ви ніколи не буваєте достатньо готові. Ніколи. Ми повинні бути в змозі битися сьогодні ввечері, якщо це необхідно, з тим, що у нас є", – резюмував Коттеро