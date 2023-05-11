Также на повестке дня был вопрос подготовки союзников для защиты своих территорий в случае возможного конфликта. Подробности сообщает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

Смотрите также Изменят правила игры: Британия предоставила Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, – CNN

НАТО трансформируется и готовится к обороне

Генералы обсудили разработку региональных планов и новую модель вооруженных сил НАТО, необходимых для формирования большего количества войск в высокой готовности по всему альянсу. По словам главы военного комитета НАТО адмирал Роба Бауэра, члены Альянса хотят быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент.

Военное руководство НАТО годами следило за все более агрессивным поведением России. Вместе мы осуществили наибольшее усиление коллективной обороны со времен Холодной войны. Но эта работа еще не завершена,

– сказал Роб Бауэр.

Он добавил, что мир очень изменился за последний год.

Отметим, что после полномасштабного вторжения в Украину Североатлантический альянс решил изменить концепцию защиты государств-членов блока. Поэтому сейчас генералы работают над переходом от концепции "сдерживания путем ответного удара" к "сдерживанию путем недопущения удара". Если первая концепция предусматривала возможную временную оккупацию стран Балтии или Польши, вторая концепция не имеет такой опции.

Это географически ориентированные планы защиты отдельных частей территории НАТО. Они объединяют планы национальной обороны наших передовых стран в планы НАТО, что оптимизирует способность НАТО перемещать силы в нужное время в нужное место.

– сказал генерал армии США, главнокомандующий Альянсом Кристофер Каволи.

По его словам, изменения переместят от Альянса, оптимизированного для операций на случай чрезвычайных ситуаций за пределами зоны, в Альянс, пригодный для целей широкомасштабных операций по защите каждого дюйма территории государств-членов НАТО.

Ожидается, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе члены Альянса представят финальные версии плана и согласятся тратить на оборону больше, и 2% ВВП станет не максимум, а минимумом, который будет инвестироваться в оборону.

Россия не остановится в Украине

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что война России против Украины является самой большой угрозой для Европы за последние десятилетия. Генералы Альянса обсудили военную ситуацию в Украине.

Отметим, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не поехал на встречу Военного комитета НАТО. Из-за сложной оперативной ситуации на фронте он не присоединился к конференции даже онлайн. Вместо Залужного подробную информацию доложил военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан. Он передал государствам-членам данные о поддержке, необходимой Украине для борьбы за свои территории. Однако Бауэр отметил, что вопрос поставки оружия сегодня не обсуждался, поскольку Альянс не координирует этот вопрос.

Сила и решительность украинского и военных продолжают нас удивлять. Военные командиры НАТО заверили свою непоколебимую поддержку. Без сомнения, НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– сказал Роб Бауэр.

Он отметил, что Россия не остановится на войне в Украине, потому что ее амбиции выходят за эти пределы. Альянс уже видел, как Россия нарушала международный порядок в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Война в Украине станет войной количества и качества

Москва будет продолжать отправлять большое количество неподготовленных россиян воевать против обученных украинских военных с западным оружием. Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, общаясь с журналистами в среду.

По его словам, сейчас Россия разворачивает значительное количество танков Т-54 старой модели, изготовленной после Второй мировой войны. Но главная проблема – это численность этих танков, потому что их в России до сих пор хватает.

То, что мы видим сейчас, заключается в том, что россияне сосредоточатся – должны будут сосредоточиться – на количестве, большем количестве призывников, и мобилизуют людей, не хорошо обученных, более старую технику. Но большое количество,

– заявил Бауэр.

В то же время, украинские войска сосредотачиваются на западном оружии и западной подготовке и это станет большой разницей в ближайшие месяцы.

Генерал армии США, главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что деградация российских сил неравномерна и преимущественно это касается сухопутных войск.