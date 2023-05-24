Еще одним важным вопросом, который обсудили Столтенберг и Кариньш, стало обучение украинских пилотов на западных истребителях. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Передача истребителей F-16 может произойти после победы

Столтенберг приветствовал решение союзников по обучению украинских пилотов на западных истребителях и назвал это "мудрым шагом". Однако финальное решение о передаче F-16 еще не было принято.

"Далее в зависимости от того, как будет развиваться война и ситуация на месте, тогда будут приниматься окончательные решения по поставкам", – подчеркнул генсек НАТО.

По словам главы Альянса, обучение украинских пилотов играет роль в долгосрочной перспективе, поскольку Украина будет иметь военную силу для сдерживания конфликтов в будущем. Столтенберг отметил, что это показывает долгосрочную приверженность союзников НАТО.

Важно предотвратить повторение истории, поэтому необходимо помешать президенту Путину продолжать "удешевлять" европейскую безопасность, а также стоит укрепить украинские Вооруженные Силы, включая Воздушные силы. И затем частью этого могут быть самолеты стандарта НАТО 4 поколения,

– сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что даже если передача истребителей состоится после войны, это будет полезно для Украины.

Гарантии безопасности для Украины: Столтенберг не ожидает решения на саммите в Вильнюсе

Глава НАТО заявил, что союзники оказали беспрецедентную поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что Украина получит мощный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе.

"Украина продемонстрировала свою способность вернуть территорию, и я уверен, что она имеет необходимые возможности, чтобы вернуть больше земли", – рассказал он.

Однако, отвечая на вопрос корреспондентки 24 Канала во время пресс-конференции, Столтенберг заявил, что не ожидает принятия финальных решений во время летнего саммита.

Я считаю, еще рано говорить о безопасности для Украины, и рано делать выводы. Конечно, эти вопросы будут обсуждаться на саммите, но я не ожидаю каких-то окончательных выводов,

– заверил Йенс Столтенберг.

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что партнеры предлагают Украине израильскую модель безопасности, чтобы облегчить поставки оружия и технологий.

Генсек НАТО добавил, что никто не знает, когда и как закончится война в Украине, но после победы важно не допустить нового агрессивного нападения России. По его словам, разные возможности, которые обсудят союзники во время саммита, могут стать частью этого долгосрочного обязательства. Кроме того, Столтенберг напомнил, что Альянс помогает в переходе от советской эпохи к стандартам НАТО, чтобы Вооруженные Силы Украины обладали способностью защищаться.

"Я также ожидаю, что на саммите в Вильнюсе союзники согласуют ядерный пакет, чтобы сделать этот переход возможным и, вероятно, попасть в Альянс, который затем поможет обеспечить безопасность, необходимую Украине для предотвращения дальнейшей агрессии", – обозначил генеральный секретарь Альянса.

Столтенберг отметил, что ключ к договору о безопасности сосредоточен на том, как построить собственную оборону и безопасность Украины.

Украина станет членом НАТО после победы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу после победы. По его словам, это единственная гарантия того, что россияне снова не придут с войной.

Совершенно ясно, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были настоящими, Украина должна быть членом НАТО. Если эта страна выиграет войну, ее территория будет освобождена от российских оккупантов и она не становится членом Альянса, то это лишь вопрос времени, пока Россия перевооружится,

– подчеркнул премьер Латвии.

Глава латвийского правительства призывает партнеров продолжать посылать сигналы, что поддержка Украины будет продолжаться до тех пор, пока Украина окончательно не победит в войне.

НАТО усиливает свой восточный фронт на фоне войны в Украине

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что реактивные самолеты союзников помогают поддерживать безопасность на востоке Альянса, в том числе на Балтийском побережье. Кроме того, расширение НАТО лишь усиливает ее мощь.

"НАТО увеличила наше присутствие от Балтийского до Черного моря и членство Финляндии, а вскоре и Швеции изменит правила игры для безопасности Балтийских Северных стран", – сказал генеральный секретарь.

Премьер-министр Латвии отметил, что, начав полномасштабную войну в Украине, Путин возродил Альянс и создал цель для единства, которого не хватало в НАТО. После присоединения Финляндии союзники ждут, когда к семье блока присоединится Швеция.

Можно сказать, что Альянс крепче, чем он был в течение многих лет. Мы с нетерпением ждем прихода Швеции, которая присоединится к Альянсу и станет 32 страной-членом. Это укрепит Альянс в целом, но особенно укрепит мир и безопасность в северной части Европы, фактически делая Балтийское море внутренним морем НАТО,

– высказался Кришьянис Кариньш.

Глава латвийского правительства призывает НАТО не останавливаться на этом и продолжать укреплять Альянс.