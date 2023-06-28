Именно 11 и 12 июля представители НАТО встретятся, чтобы, в частности, обсудить вопросы безопасности и российско-украинской войны. В то же время Резников ожидает, что Киев получит приглашение на вступление в Блок.

Смотрите также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС

Украина должна стать членом НАТО

Как констатировал чиновник, это мероприятие станет возможностью для стран-членов Североатлантического договора исправить ошибку, которая была сделана на саммите НАТО в Бухаресте еще в 2008 году.

Тогда Киев должен был получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ), однако этого не произошло из-за давления России на Запад, включая Германию и Францию.

Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы немедленно подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения,

– заявил украинский министр.

Кроме того, он сказал, что именно в интересах НАТО укрепить свой восточный фланг, ведь очевидно, что Россия будет нести угрозу в скором будущем.

Обратите внимание! По словам Резникова, абсолютное большинство украинцев, 83%, поддерживают вступление нашего государства в Альянс. Это рекордно высокий показатель за все время нашей Независимости.

НАТО: последние новости