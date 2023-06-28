Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Альянс готов защищать своих от Беларуси и России.

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НАТО готово защищаться от России и Беларуси

Столтенберг заявил, что Москве и Минску было отправлено четкое сообщение о том, что НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника.

Глава НАТО отметил, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России, а события, связанные с восстанием ЧВК "Вагнера" – "внутренние дела России".

Кстати, на вопросы журналистов о безопасности, которые могут возникнуть в связи с перекидыванием в Беларусь Евгения Пригожина и его сил, все официальные лица заявили, что пока рано делать окончательные выводы.

Как союзники оценивают положение России после мятежа