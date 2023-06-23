Такой проект резолюции в Сенате США зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

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И это вполне правильное мнение, ведь у радиации нет границ.

Мы считаем, что ядерное оружие, использованное против Украины, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где находятся союзники НАТО,

– заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

Он отметил, что любое применение тактического ядерного оружия Россией, Беларусью или их пособниками, или уничтожение ядерного объекта, которое приведет к выбросу радиации, в том числе и на территории НАТО, должно расцениваться как нападение на НАТО.

Россия шантажирует весь мир ядеркой

22 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Россия готовится к террористическому акту на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Зеленский подчеркнул, что ему не раз приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ.

Кроме того, Россия перебрасывает часть своего ядерного оружия в Беларусь. В украинской разведке считают, что после переброски российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают. Это тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа.

В контексте размещения российского ядерного оружия в Беларуси Грэм выразил обеспокоенность. Он сказал, что это провокационно, подчеркнув, что угроза использования Россией ядерного оружия – самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить это – это четко объяснить россиянам последствия таких действий.