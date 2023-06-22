Россия совершила величайшую техногенную катастрофу за последние десятилетия, взорвав Каховскую ГЭС. Зеленский подчеркнул, что Украина предупреждала об этом мир.

Обратите внимание Россия дополнительно заменяла ЗАЭС – Буданов о вероятной опасности

Теперь Украина предоставляет доказательства того, что Россия готовит теракт на ЗАЭС, всем в мире. Речь идет о Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого,

– заявил Зеленский.

Что лгут у Путина

В Кремле на арену выпустили Дмитрия Пескова – спикера Владимира Путина. Он рассказал, что заявление украинского лидера – вроде бы ложь. В то же время такого дня, чтобы россияне не врали, история вообще не знает. Также спикер "бункерного деда" заявил, что Россия и МАГАТЭ вроде бы заинтересованы в сотрудничестве.

Важно! Ранее Кирилл Буданов сообщил, что Россия дополнительно заменировала ЗАЭС – даже ее охладитель. Глава ГУР МО подчеркнул: если его выведут из строя, это будет означать серьезные проблемы.