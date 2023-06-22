Росія скоїла найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС. Зеленський наголосив, що Україна попереджала світ про це.

Зверніть увагу Росія додатково замінувала ЗАЕС, – Буданов про ймовірну небезпеку

Тепер Україна надає наявні докази того, що Росія готує теракт на ЗАЕС, усім у світі. Мовиться про Європу, Америку, Китай, Бразилію, Індію, арабський світ, Африку.

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього,

– заявив Зеленський.

Що брешуть у Путіна

У Кремлі на арену випустили Дмитра Пєскова – речника Володимира Путіна. Він розповів, що заява українського лідера – начебто брехня. Водночас такого дня, щоб росіяни не брехали, історія загалом не знає. Також речник "бункерного діда" заявив, що Росія та МАГАТЕ начебто зацікавлені у співпраці.

Важливо! Раніше Кирило Буданов повідомив, що Росія додатково замінувала ЗАЕС – навіть її охолоджувач. Очільник ГУР МО наголосив: якщо його виведуть з ладу, це означатиме серйозні проблеми.