В частности, в Калининградской области размещено российское ядерное оружие, которое в принципе и направлено против НАТО. Об этом в "Интервью под лампой" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает 24 Канал.
Интересно Россия абсолютно безответственно относится к перемещению ядерного оружия, – Байден
В ГУР прокомментировали угрозу от перебрасывания ядерного оружия в Беларусь
Юсов подчеркнул, что после перебрасывания российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают.
Собственно, Лукашенко, несмотря на все заявления, несмотря на всю браваду, доступа к кнопке иметь не будет и никто ему ее не даст. Для Украины это тоже ничего не меняет, потому что у нас недавно склады с ядерным вооружением размещались в Белгородской области. Только недавно их оттуда эвакуировали. То есть в принципе ни для Украины, ни для наших партнеров это ничего не изменит,
– объяснил представитель ГУР.
По его словам, это тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа.
"Просто они сказали: "А", и надо доводить это до конца. Единственный, кто проиграет в этой ситуации, – это опять-таки многострадальный белорусский народ, потому что для Беларуси это усиление присутствия и влияния рашистских оккупантов на территории этого государства", – отметил Юсов.
Он добавил, что это, собственно, и есть главное следствие и вывод всех этих процессов, а все остальное – это информационный шум, шум и продолжение ядерного шантажа.
"Но в данной ситуации уже как бы не работает. Оно не сработало с самого начала – и на Украину это никакого эффекта не создает, и на Североатлантический альянс, и на Евросоюз", – подытожил представитель ГУР.
К теме Это произошло, – Путин заявил, что первые ядерные заряды уже переправили в Беларусь.
Кратко о передаче российского ядерного оружия Беларуси
- В марте 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, ведь Великобритания решила предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В конце мая кремлевский диктатор подписал окончательное решение по этому поводу. В то же время нелегитимный президент Александр Лукашенко заявил, что на белорусской территории уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов.
- По словам Путина, "соответствующие процедуры" размещения ядерного оружия в Беларуси завершатся 7 – 8 июля.
- Самопровозглашенный президент Беларуси еще раньше начал рассказывать о применении ядерного оружия в случае агрессии против его страны. Однако в России имеют другое мнение по этому поводу.
- В частности, глава российского министерства нападения Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, однако его будет контролировать Россия.