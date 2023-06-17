Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Смотрите также Стало неожиданностью: Путин подло подставил Лукашенко ядерным оружием

Байден отметил, что Россия "совершенно безответственно" относится к перемещению ядерного оружия, в частности, в Беларусь.

Я уже много раз говорил об этом – это совершенно безответственно,

– заявил он.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон не фиксировал признаков, указывающих на практическую реализацию заявленных планов президентов Беларуси и России по размещению тактического российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

Что следует знать о российском ядерном оружии в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и России договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что движение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Белорусские Гаюны" заявили, что фактов такого перемещения не наблюдается.

В то же время Основатель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что существует вероятность того, что Россия ввезла в Беларусь стратегический ядерный комплекс. Путин может совершить провокацию, ударив ядерным оружием с территории Беларуси без ведома Лукашенко.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов считает громкие угрозы Лукашенко пиар-кампанией. Таким образом, белорусский диктатор пытается поднять свой авторитет на политической арене.