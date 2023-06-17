Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

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Байден зазначив, що Росія "абсолютно безвідповідально" ставиться до переміщення ядерної зброї, зокрема в Білорусь.

Я вже багато разів говорив про це – це абсолютно безвідповідально,

– заявив він.

Раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі казав, що Вашингтон не фіксував ознак, які вказували б на практичну реалізацію заявлених планів президентів Білорусі та Росії щодо розміщення тактичної російської ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

Що варто знати про російську ядерну зброю у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони Білорусі та Росії домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використати ядерні боєприпаси.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявляв, що переміщення вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває у Білорусі. Проте "Білоруські Гаюн" заявили, що фактів такого переміщення не спостерігається.

Водночас Засновник "Білого легіону" Сергій Бульба вважає, що існує імовірність того, що Росія завезла у Білорусь стратегічний ядерний комплекс. Путін може вчинити провокацію, вдаривши ядерною зброєю з території Білорусі без відома Лукашенка.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов вважає гучні погрози Лукашенка піар-кампанією. Таким чином білоруський диктатор намагається підняти свій авторитет на політичній арені.