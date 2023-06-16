Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він назвав погрози білоруського узурпатора піар-кампанією.

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Росія фактично окуповує Білорусь

На цинічні заяви Лукашенка про ядерний удар не відреагував жодний чиновник високого рівня. Ба більше, його слова не прокоментував навіть Кремль. Як наголосив військовий експерт, Путін дав чітко і ясно зрозуміти Лукашенку, що це російська ядерна зброя і доступ до неї матиме лише Росія.

Так, країна-агресорка фактично окупувала Білорусь. Адже як тільки на її території з'явиться хоча б один російський ядерний боєзаряд, Кремль зможе ввести свої війська, прикриваючись тим, що охороняє та обороняє ядерку.

Білоруський узурпатор як завжди намагається піаритися й підняти свій авторитет на політичній арені. Його погрози про один дзвінок Путіну і ядерний удар – це політичні гасла, не більше.

Жданов припустив, чи матиме Лукашенко доступ до ядерної зброї: дивіться відео

Доступ до "червоної кнопки"

На думку Жданова, перший від кого російський диктатор захищатиме ядерну зброю у Білорусі – Лукашенко.

Його (Лукашенка – 24 Канал) навіть не допустять подивитися на ядерку. Він не буде знати, скільки і яких саме боєзарядів розміщує Росія. Путін у жодному разу не дозволить того, аби Лукашенко мав доступ до цієї зброї, адже завтра він може шантажувати нею Кремль,

– сказав Жданов.

Білоруський фюрер має великий досвід шантажу. Він відточує майстерність на Путіні вже 20 років й примудряється випрошувати у нього гроші.

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