Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он назвал угрозы белорусского узурпатора пиар-кампанией.
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Россия фактически оккупирует Беларусь
На циничные заявления Лукашенко о ядерном ударе не отреагировал ни один чиновник высокого уровня. Более того, его слова не прокомментировал даже Кремль. Как подчеркнул военный эксперт, Путин дал четко и ясно понять Лукашенко, что это российское ядерное оружие и доступ к нему будет иметь только Россия.
Таким образом, страна-агрессорка фактически оккупировала Беларусь. Ведь как только на ее территории появится хотя бы один российский ядерный боезаряд, Кремль сможет ввести свои войска, прикрываясь тем, что охраняет и обороняет ядерку.
Белорусский узурпатор, как всегда, пытается пиариться и поднять свой авторитет на политической арене. Его угрозы об одном звонке Путину и ядерном ударе – это политические лозунги, не более.
Жданов предположил, будет ли Лукашенко иметь доступ к ядерному оружию: смотрите видео
Доступ к "красной кнопке"
По мнению Жданова, первый от кого российский диктатор будет защищать ядерное оружие в Беларуси – Лукашенко.
Его (Лукашенко – 24 Канал) даже не допустят посмотреть на ядерку. Он не будет знать, сколько и каких именно боезарядов размещает Россия. Путин не позволит того, чтобы Лукашенко имел доступ к этому оружию, ведь завтра он может шантажировать им Кремль,
– сказал Жданов.
Белорусский фюрер имеет большой опыт шантажа. Он оттачивает мастерство на Путине уже 20 лет и умудряется выпрашивать у него деньги.
Что известно о передаче российского ядерного оружия Беларуси
- В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, ведь Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В конце мая кремлевский диктатор подписал окончательное решение о размещении ядерки на территории Беларуси. В то же время нелегитимный президент Лукашенко заявил, что уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов в стране.
- По словам Путина, 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия.
- Лукашенко сообщил, что Белоруссия якобы начала получать российское тактическое ядерное оружие. По его словам, страна получит от России якобы бомбу в три раза мощнее за те, что были использованы в Хиросиме и Нагасаки.