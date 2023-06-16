Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он назвал угрозы белорусского узурпатора пиар-кампанией.

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Россия фактически оккупирует Беларусь

На циничные заявления Лукашенко о ядерном ударе не отреагировал ни один чиновник высокого уровня. Более того, его слова не прокомментировал даже Кремль. Как подчеркнул военный эксперт, Путин дал четко и ясно понять Лукашенко, что это российское ядерное оружие и доступ к нему будет иметь только Россия.

Таким образом, страна-агрессорка фактически оккупировала Беларусь. Ведь как только на ее территории появится хотя бы один российский ядерный боезаряд, Кремль сможет ввести свои войска, прикрываясь тем, что охраняет и обороняет ядерку.

Белорусский узурпатор, как всегда, пытается пиариться и поднять свой авторитет на политической арене. Его угрозы об одном звонке Путину и ядерном ударе – это политические лозунги, не более.

Жданов предположил, будет ли Лукашенко иметь доступ к ядерному оружию: смотрите видео

Доступ к "красной кнопке"

По мнению Жданова, первый от кого российский диктатор будет защищать ядерное оружие в Беларуси – Лукашенко.

Его (Лукашенко – 24 Канал) даже не допустят посмотреть на ядерку. Он не будет знать, сколько и каких именно боезарядов размещает Россия. Путин не позволит того, чтобы Лукашенко имел доступ к этому оружию, ведь завтра он может шантажировать им Кремль,

– сказал Жданов.

Белорусский фюрер имеет большой опыт шантажа. Он оттачивает мастерство на Путине уже 20 лет и умудряется выпрашивать у него деньги.

Что известно о передаче российского ядерного оружия Беларуси