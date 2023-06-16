Об этом 24 Каналу заявила оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина. Она объяснила, почему России выгодно перемещение ядерного оружия на территории Беларуси.
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"Лукашенко путается в показаниях: будет ли он управлять российскими ракетами или нет, прибыли они на место или нет. Верить ему невозможно", – отметила журналистка.
Вероятная опасность
Пока Лукашенко мечтает о том, как будет руководить тактическим ядерным оружием, в России это опровергают. Больше всего самопровозглашенный белорусский президент действительно не будет иметь к ней никакого отношения, предположила Радина. Впрочем, размещение оружия на территории Беларуси будет представлять угрозу Украине и странам-соседям НАТО.
То, что Путин может отдать приказ о применении этого ядерного оружия, я не сомневаюсь. По сути, с этой целью она и размещается на территории нашей страны. Можно говорить, что это ядерный шантаж, но угроза действительно существует,
– предположила оппозиционная журналистка.
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Она также напомнила предположение одного американского эксперта. Он еще задолго до сегодняшних событий прогнозировал размещение ядерки на территории Беларуси и считал, что Путину это необходимо для удара по территории Украины или одной из стран-членов НАТО.
"Таким образом возможный ответный удар придется по территории Беларуси, а не России. И в этом есть определенная логика. Понимая насколько безумный Путин и Лукашенко, не исключены такие сценарии. Сам же диктатор, когда говорит, что будет управлять этими ракетами, – набивает себе цену. Его крайне раздражает, что весь мир понимает: он марионетка Кремля и ничем уже не управляет даже в Беларуси. Поэтому он хочет придать себе субъектность и поэтому звучат эти угрозы", – пояснила Наталья Радина.
Заявления Лукашенко по поводу ядерного оружия: последнее
- Ориентировочно к 7 – 8 июля в Беларуси должны быть готовы хранилища и тогда Россия приступит к перемещению тактического ядерного оружия. Лукашенко заявлял о сроке "в ближайшие дни". Также самопровозглашенный президент рассказывал о ее применении в случае агрессии против Беларуси. Но в России имеют другое мнение и это не единственный диссонанс.
- По всей вероятности, Лукашенко хочет занять место Путина. Белорусский диктатор почувствовал, что российский "дряхлеет" и потому решил с ним сблизиться. При этом еще при Ельцине Лукашенко рассматривал свою кандидатуру в Кремле.
- Лукашенко действительно может руководить тактическим ядерным оружием, поскольку без этих гарантий не согласился бы на его размещение на территории Беларуси. Но другой вопрос, что ключевую роль может играть именно Россия.