Об этом 24 Каналу заявила оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина. Она объяснила, почему России выгодно перемещение ядерного оружия на территории Беларуси.

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"Лукашенко путается в показаниях: будет ли он управлять российскими ракетами или нет, прибыли они на место или нет. Верить ему невозможно", – отметила журналистка.

Вероятная опасность

Пока Лукашенко мечтает о том, как будет руководить тактическим ядерным оружием, в России это опровергают. Больше всего самопровозглашенный белорусский президент действительно не будет иметь к ней никакого отношения, предположила Радина. Впрочем, размещение оружия на территории Беларуси будет представлять угрозу Украине и странам-соседям НАТО.

То, что Путин может отдать приказ о применении этого ядерного оружия, я не сомневаюсь. По сути, с этой целью она и размещается на территории нашей страны. Можно говорить, что это ядерный шантаж, но угроза действительно существует,

– предположила оппозиционная журналистка.

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Она также напомнила предположение одного американского эксперта. Он еще задолго до сегодняшних событий прогнозировал размещение ядерки на территории Беларуси и считал, что Путину это необходимо для удара по территории Украины или одной из стран-членов НАТО.

"Таким образом возможный ответный удар придется по территории Беларуси, а не России. И в этом есть определенная логика. Понимая насколько безумный Путин и Лукашенко, не исключены такие сценарии. Сам же диктатор, когда говорит, что будет управлять этими ракетами, – набивает себе цену. Его крайне раздражает, что весь мир понимает: он марионетка Кремля и ничем уже не управляет даже в Беларуси. Поэтому он хочет придать себе субъектность и поэтому звучат эти угрозы", – пояснила Наталья Радина.

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