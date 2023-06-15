Об этом 24 Канала рассказала оперная артистка, видеоблогерша и эксдепутат Госдумы России Мария Максакова. Вероятно, белорусский узурпатор неспросто так верно поддерживает Путина.
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Как рассказала Максакова, белорусский фюрер Лукашенко имел большие политические амбиции. Еще при Борисе Ельцине он хотел занять трон в России, однако тогда Лукашенко был изгнан из российской политики.
У Лукашенко есть свой план
Не стоит недооценивать Лукашенко, ведь сейчас он едва ли не ближайшее окружение главы Кремля. Возможно, он даже хочет занять путинский трон и уже воплощает этот план.
Он (Лукашенко – 24 Канал) почувствовал, что бункерный дряхлеет и решил с ним сблизиться,
– сказала эксдепутат Госдумы России.
По ее мнению, Лукашенко притворяется верным собеседником при "умирающей барене-старухе" и теперь имеет доступ к Путину 24/7. Белорусский узурпатор решил, что диктатор Кремля уже не тот. Дружба Лукашенко с Путиным привела к тому, что теперь в Беларуси будет размещено ядерное оружие.
"А кто его знает, может, и попытается Лукашенко сесть на путинский трон", - отметила Максакова.
Однако у самопровозглашенного президента Беларуси есть другая проблема, которая для него более опасна. С начала полномасштабного вторжения он пытается балансировать и избегает прямого участия в войне. Ведь если Лукашенко втянет белорусскую армию в войну, она сбросит нелегитимного.
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Перемещение ядерного оружия в Беларусь
- В марте 2022 года кремлевский диктатор Путин заявил, что Россия разместит свою ядерное оружие в Белоруссии. Таким образом, он решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном.
- Впоследствии Путин сообщил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия. После этого – начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси.
- 13 июня Лукашенко заявил, что якобы он будет иметь контроль над ядерным оружием, которое разместит Россия.