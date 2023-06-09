О подробностях визита Лукашенко информируют как российские, так и белорусские пропагандистские СМИ. Во время встречи кремлевский диктатор начал также "нахваливать" экономические отношения с Лукашенко, сообщает 24 Канал.
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Ядерку в Беларуси планируют разместить в июле
Путин заявил, что 7-8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия. После этого – начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси. Российский диктатор цинично заявил, что "все идет по плану" в этом вопросе.
Что касается наиболее чувствительных вопросов, о которых мы с вами договаривались, то все идет по плану. Вы знаете, 7 – 8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно,
– заявил Путин на встрече.
Кроме того, диктатор стал "нахваливать" экономические отношения между странами. По мнению Путина, они "развиваются очень хорошо", а санкции – якобы "недейственные".
В то же время, Лукашенко поддержал российского диктатора в вопросе размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, это якобы "важный комплекс мер", который будет работать в поддержку стран.
Встреча Путина и Лукашенко: смотрите видео
Что предшествовало размещению ядерки в Беларуси
- В марте 2023 года Путин снова начал угрожать мировому сообществу ядерным оружием. Он заявил, что разместит ядерку на территории Беларуси, поскольку Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Беларуси на такое решение отреагировали цинично. У Лукашенко назвали это "вынужденным шагом". Якобы подтолкнули страну к этому западные партнеры Украины.
- Впоследствии российский диктатор заявил, что уже помог переоборудовать партнерам 10 типов самолетов, чтобы они могли нести тактическое ядерное оружие. Кроме того, в апреле даже начались "учения" белорусских экипажей.
- В конце мая Путин подписал указ об окончательном решении разместить ядерку на территории Беларуси. В то же время, Лукашенко заявлял, что уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов в стране.
- В странах ЕС и США раскритиковали такой шаг Путина. Мировые лидеры назвали это шагом эскалации, а российский диктатор был обвинен в провокации.