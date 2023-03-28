Такое заявление сделало министерство иностранных дел, пишут белорусские СМИ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности,

– цинично отметили в белорусском министерстве.

Также добавили, что военное сотрудничество Беларуси и государства-агрессора якобы осуществляется в "строгом соответствии" с международным правом. Кроме того, пытались убедить, что обучение пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, а также размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними и доступа к соответствующим технологиям "никаким образом не противоречат" положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия.

МИД Лукашенко заявил, что якобы это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерного и ядерного государств. Конечно же, упомянули Североатлантический альянс. Мол, у НАТО существует практика "общих ядерных миссий".

"На территории европейских стран-членов НАТО хранятся более 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения", – заявили в МИД Беларуси.

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Обратите внимание! Владимир Путин заявил, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Соответствующее хранилище планируют достроить уже к 1 июля. По словам российского диктатора, это будто бы станет ответом на решение Великобритании о передаче Украине танковых снарядов с обедненным ураном. Однако, важно понимать, что упомянутые снаряды вполне конвенционны и в любом случае не является ядерным оружием (даже нехимическим).



В связи с заявлением Путина Украина требует срочно созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН.