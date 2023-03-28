Таку заяву зробило міністерство закордонних справ, пишуть білоруські ЗМІ. Про це інформує 24 Канал.

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Білорусь вживає вимушених дій у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності,

– цинічно наголосили в білоруському міністерстві.

Також додали, що військова співпраця Білорусі та держави-агресорки нібито здійснюється у "суворій відповідності" з міжнародним правом. Окрім того, намагалися переконати, буцімто навчання пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, а також розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними та доступу до відповідних технологіям "жодним чином не суперечать" положенням статей I та II Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

МЗС Лукашенка заявило, що нібито це не є новаторством у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав. Звичайно ж, згадали Північноатлантичний альянс. Мовляв, у НАТО існує практика "спільних ядерних місій".

"На території європейських країн-членів НАТО зберігаються понад 150 одиниць тактичного ядерної зброї США, підготовлено понад 250 літаків для їх можливого застосування", – заволали в МЗС Білорусі.

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Зверніть увагу! Владімір Путін заявив, що Росія розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Відповідне сховище планують добудувати вже до 1 липня. За словами російського диктатора, це нібито стане відповіддю на рішення Великої Британії про передачу Україні танкових снарядів зі збідненим ураном. Однак, важливо розуміти, що згадані снаряди є цілком конвенційною і в жодному разі не ядерною зброєю (навіть не хімічною).



У зв'язку із заявою Путіна, Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН.