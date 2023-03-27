Путин пообещал разместить на территории Республики Беларусь тактическое ядерное оружие. По словам российского диктатора, это станет ответом на решение Великобритании о передаче Украине танковых снарядов с обедненным ураном. 24 Канал анализирует новые ядерные угрозы Кремля и объясняет всю их ИПСОшность.

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Ядерная клоунада и основание для Си

Обратите внимание! Упомянутые снаряды полностью конвенциональны и ни в коем случае не являются ядерным оружием (даже не химическим), а термин "уран" является не более чем пугалкой для тех, кто прогуливал в старших классах уроки физики, а сейчас забанен в поисковых сервисах. Вышло так, что услышали что-то об уране, нужно немедленно ответить своим плутонием.



Незначительная вроде бы деталь – Путин в том же интервью на канале "Россия 24" заявил, что в настоящее время 10 самолетов (вероятно, говорится о Су-25 и Су-30СМ) белорусских ВВС готовы к применению тактического ядерного оружия, ракеты "Искандер", которые могут быть его носителями – уже давно на территории страны. Более того, Россия уже завершает строительство (не ремонт или реновацию!) хранилища для тактического ядерного оружия.

Последний факт – самый показательный, он свидетельствует, что ответ баронессы Голди о передаче Украине снарядов никак не мог являться основанием для масштабного строительства стратегического объекта, которое уже якобы завершается.

Кстати, о самолетах и "искандерах" для Беларуси Путин говорил еще летом прошлого года, а Беларусь уже получила также и современные средства для защиты ядерных объектов (С-400 в декабре 2022 года), а также РЛС "Противник-ГЭ".

Впрочем, на логику в России традиционно внимания не обращают и упорно настаивают, что во всем виновата шотландская баронесса и другие англосаксы.

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Также традиционно не обращают внимания и на международное право. Отметим, что Беларусь еще в Беловежской Пуще поклялась избавиться от ядерного наследия СССР, впоследствии страна подписала Лиссабонский пакт и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также имела свой аналог Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года.

Обещал это и сам Путин – совсем недавно – 21 марта 2023 года, когда у него в Москве гостил глава КНР Си Цзиньпин. Тогда российский президент в совместном заявлении с Си говорили о недопустимости развязания ядерной войны и, внимание, о запрете размещения ядерного оружия за пределами собственных границ.

На фоне деградации отношений между ядерными государствами меры по снижению стратегических рисков должны быть органически вписаны в совместные усилия по уменьшению напряженности между государствами, формированию более конструктивных отношений и минимизации оснований возникновения противоречий в сфере безопасности. Все ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все ядерное оружие, размещенное за границей,

– совместное заявление Путина и Си от 21 марта 2023 года.

В итоге имеем совершенно противоположное. Интересно, какие эмоции после субботнего интервью Путина у товарищей из Китая? Чего стоит подписанная общая декларация? Как там статус защитника "глобального Юга" от ядерной угрозы? Смогли ли "успешные миротворцы" сохранить собственное лицо, ведь "дорогой друг" из Москвы своим заявлением превратил своего китайского коллегу в клоуна.

Реакция Пекина не заставила себя ждать. В Китае жестко подчеркнули, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Представитель министерства иностранных дел Мао Нин сообщил, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором указывают, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее. В заявлении говорилось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

В нынешних обстоятельствах все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом пути для мирного урегулирования украинского кризиса и совместно содействовать расслаблению ситуации,

– отметил спикер МИД Китая.



Си не радуется планам Путина по Беларуси / фото Кремля

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"Друг" из Минска может радоваться – его мечта о "сверхъядерном оружии", которую он озвучивал еще в феврале 2022 года – за неделю до вторжения в Украину (в частности, с территории Беларуси) теперь может стать реальностью. Напомним, тогда же самопровозглашенный президент Беларуси изменил Конституцию и отказался от нейтрального и внеядерного статуса страны.

Что такое тактическое ядерное оружие для России.

Ядерный проект для россиян – любимый ребенок и повод для гордости (а также – причина нищеты большинства россиян, ведь на него были выброшены сумасшедшие деньги во времена СССР). В настоящее время ядерное оружие для России – единственное основание, почему она до сих пор считает себя великой державой, чувствует безнаказанность и думает, что имеет право развязывать войну, творить геноцид и военные преступления.

любимый ребенок и повод для гордости (а также – причина нищеты большинства россиян, ведь на него были выброшены сумасшедшие деньги во времена СССР). В настоящее время ядерное оружие для России – единственное основание, почему она до сих пор считает себя великой державой, чувствует безнаказанность и думает, что имеет право развязывать войну, творить геноцид и военные преступления. Тактическому ядерному оружию в российской военной науке отводится важное место. Его применение является основой теории военных побед россиян. Это тянется еще со времен испытаний на Тоцком полигоне, когда советские маршалы после ядерных взрывов погнали навстречу лучевой болезни десятки тысяч солдат на танках и другой технике. Эти потери были признаны приемлемыми, а результаты оперативных прорывов бронированных кулаков триумфальными.



Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

Кстати, что-то похожее мы видели и в Украине – брошенные на прорыв огромные танковые колонны – и в начале 2022 года, и в начале 2023-го, под Угледаром. Правда, без ударов тактическим ядерным оружием. Но без этого весь план "почему-то" не работает. Впрочем, другого у российских стратегов нет.

Где могут разместить ядерное оружие в Беларуси

Пока непонятно и не известно, где именно будет размещено оружие в Беларуси. В то же время эксперты InformNapalm провели исследования на основе открытых источников и выяснили, что возможным местом хранения может быть Гомельская область, расположенная поблизости с границей.

Обратите внимание! Там расположен старый арсенал "Гомель-30" – это бывшая база хранения ядерного оружия. Во времена холодной войны Советский Союз использовал этот склад в режиме большой секретности. Объект ограждали несколько периметров колючей проволоки, а вокруг были установлены пулеметные ДОТы. В советское время местным строго запрещали приближаться к арсеналу.

Долгое время "Гомель-30" был законсервирован, однако сейчас находится в относительно удовлетворительном состоянии. На базе достаточно места, чтобы хранить от 8 до 10 тактических ядерных зарядов.



Ядерное оружие в Беларуси могут разместить в Гомельской области / Samnamos

Почему же Россия не применяет ядерное оружие

Но почему Россия тогда не использует свое ядерное оружие, хотя это и предусматривает ее военная наука, а стратегические силы Кремля были показательно переведены приказом Путина в особый режим боевого дежурства еще в конце февраля 2022 года?

Российская военная стратегия или "это уже было в Симпосонах":

Ответ, что первым наносить ядерный удар запрещает российская ядерная доктрина (сам Путин в начале декабря 2022 года жаловался на это и говорил о необходимости пересмотреть ее) не работает, ведь Россия запрещала и себе нападать на другие государства, а затем объявила, что нанесла Украине превентивный удар в ответ на страшные планы Киева по оккупации Брянщины или Краснодарского края.

В действительности все просто. Россия боится и осознает, что не останется безнаказанной. Страны НАТО чихать хотели на российскую военную науку и ее постулаты, для Запада применение ядерного оружия, в частности, тактического, недопустимо. Это будет означать неизбежный ответ. И России он не понравится – россияне не попадут в обещанный рай.

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При этом само применение Россией такого оружия вызывает сомнения. пока никто не знает, в каком состоянии находится эта самая "ядерная компонента", и есть все основания полагать, что советское атомное наследие не такое уж кондиционное.

Обратите внимание! Именно поэтому Россия пытается пустить пыль в глаза и объявляет о приостановлении собственного участия в договоре СНВ-3 (теперь не нужно показывать американцам, в каком состоянии российское ядерное хозяйство).



При этом по телевизору в России – все хорошо: там до сих пор говорят о "радиоактивном пепле", грезят "сарматами", "посейдонами", а в соцсетях Медведев планирует удар "цирконами" по "центрам принятия решений".

Ответ на ядерный шантаж России

Россия, как дикий павлин, разскрывает свой ядерный хвост и всеми силами требует переговоров о завершении войны, в которой не может победить. Сдержанная реакция США и других союзников Украины указывают на то, что Запад уже давно понимает, что собой представляет Россия и какие процессы там происходят.

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На ядерную истерику Путина официальный Вашингтон спокойно отвечаеют, что не собирается изменять уровень готовности собственных ядерных сил в Европе (там знали о ядерных приготовлениях минимум еще с прошлого лета, собственно, Россия их особо и не скрывала), тем самым дают понять, что Карибского кризиса 2.0 не будет.

В НАТО назвали инициативу диктатора "безответственной", но заверили, что не увидели никаких изменений в ядерной политике России, "которые заставили бы Альянс скорректировать собственную" политику.

Брюссель готов ввести новые санкции против режима Лукашенко, если Минск разместит у себя российское ядерное оружие.

При этом поток оружия для Украины только растет, как и убеждение в том, что фиксация статуса кво выгодна только агрессору.

Важно! Секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Россию в том, что она "взяла Беларусь в ядерные заложники". А МИД Украины – в подрыве "архитектуры ядерного разоружения и системы международной безопасности в целом" и выступил с требованием "немедленно созвать с этой целью внеочередное заседание Совета Безопасности ООН".

И это самое страшное для России – они так долго кричали "волки", но сейчас их последний аргумент – ядерный шантаж – уже не имеет никакого эффекта. Он не приведет к переговорам о мире на условиях Москвы, не остановит украинское контрнаступление и точно не спасет Россию от поражения.

Будет ли российская ядерка в Беларуси – смотрите видео:

В то же время мировые СМИ раскручивают тему на полную, но не так, как хотели бы в Москве. Заявления Путина еще больше убеждают, что вариантов не помогать Украине в борьбе против России не существует.

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Россия загоняет себя еще глубже, она еще раз показывает, что неадекватна, кстати, словами президента Зеленского – "там не с кем говорить". Субботняя многоходовка Путина не стала новой блестящей комбинацией, оказалось, что это продолжение того же цугцванга, где каждый следующий ход еще больше затягивает удавку.