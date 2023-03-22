Главным событием всего марта должен был стать государственный визит правителя Китая в Москву, однако судьба решила иначе и иронично и безжалостно запустила собственного "черного лебедя". 24 Канал объясняет, что такое снаряды с обедненным ураном и почему российская пропаганда заговорила о "ядерном ответе".
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Почему у россиян истерика из-за снарядов с обедненным ураном
21 марта журналисты обратили внимание на ответ заместителя министра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди лорду Хилтону о предоставлении вооружений Украине для защиты и отражения российской агрессии.
Чиновница доложила о предоставление двух эскадронов тяжелых танков Challenger 2, а также о боеприпасах к ним, а именно – снарядов с обедненным ураном (Баронесса Голди не назвала номенклатуру боеприпасов, но говорится о 120-миллиметровых снарядах L27A1 CHARM3 (CHallenger ARMament 3).
Три шокирующие россиян строки / Скриншот
Этот ответ мгновенно приобрел статус вирусного и привлек к себе внимание. Похоже, инициатором этого стали россияне, попытавшиеся разыграть "ядерную карту" и обвинить союзников Украины по антироссийской коалиции в чрезмерной эскалации.
Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
– Путин нервничает от новостей из Великобритании 21 марта 2022 года.
При этом россияне забыли сообщить, что использование снарядов с обедненным ураном не является чем-то неконвенциональным, их активно применяли в боевых действиях, например в Ираке. Боеприпасы такого типа не запрещены к применению международными документами..
Россия хвастается "ядерной компонентой" / Скриншот
Более того, в России на вооружении есть собственные снаряды "с ядерной компонентой". Такие разработки "советы" вели с 70-х годов прошлого века, есть они и сейчас на вооружении ВС России.
"Вольфрамовый" "Манго" 3БМ42 остается основным для России
Речь идет о российских снарядах "Свинец-1", некоторые из которых имеют выстрел 3БМ59, содержащий сердечник с обедненным ураном. Вполне возможно, что Россия уже использовала такие снаряды при вторжении в Украину (они входят в боекомплект танков Т-80БВМ, Т-90, а также Т-72Б3). Другое дело, что производство таких боеприпасов дорогостоящее и технологичное, а потому – проблемное для России, как в условиях санкций, так и из-за кривизны рук.
Выстрел 3ВБМ23 "Свинец-2" из БОПС 3БМ60
"Грязная бомба" от россиян:
Что известно о снарядах с обедненным ураном
Это бронебойные снаряды завышенной силы. Наличие обедненного урана позволяет пробивать мощную броню и уничтожить вражеский экипаж.
Характеристики L27A1 CHARM
- калибр – 120 миллиметров
- выстрел – L16A1 CCC (Combustible Cartridge Case)
- скорость – 1650 метров в секунду (5400 футов/с)
- на вооружении – с 1999 года
Принцип действия снарядов с обедненным ураном
- Когда наконечник из обедненного урана пробивает защиту танка, он самозаостряется и выделяет пирофорную пыль с частицами урана.
- При контакте с воздухом пыль самовозгорается и усиливает разрушающую силу L27A1 CHARM3.
- После пробития брони направленная "струя" из огня и радиоактивной пыли дает индивидуальную дозу экипажа. Однако, вред будет только для врага – для внешней среды он минимален (все выгорит само по себе) и поддается дезактивации. Заявленные токсичность и канцерогенность здесь идут лишь в качестве бонуса, ведь после попадания L27A1 CHARM в танк у экипажа выжить шансов практически не будет.
Если этот снаряд попадает в цель, то наружная оболочка корпуса разрушается, а именно сердечник проникает в броню, тогда обедненный уран сжимается, нагревается и начинает гореть, разрывается сердечник. После этого взрыва и горения ничего не остается. Уровень радиации настолько минимален, что такие вещи не найдешь, если не знать, где именно искать. А эти заявления о радиоактивной опасности для экипажей, использующих снаряды с обедненным ураном, и для окружающей среды – это пропаганда. Россияне сами это используют спокойно,
– объясняет эксперт по танкам Николай Саламаха в комментарии BBC.
Есть ли угроза экологии?
Истерика российских пропагандистов по экологии – это тоже крокодиловы слезы. Для страны, которая сносит целые города, пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу и голод, шантажирует мир взрывами украинских АЭС, берёз заложников в Чернобыле и "воюет" в Рыжем лесу – это откровенное лицемерие.
Обедненный уран не имеет интенсивного радиоактивного фона (на 60% менее радиоактивен природного урана), его даже "не берут" современные дозиметры, имеющиеся в арсеналах химзащиты (от гранита в метро фон больше).
Единственная причина этой истерики – испуг и беспомощность, ведь у российских танков нет защиты от снарядов такого типа. Это однозначный нокаут – теперь российские военные после публичной истерики Путина и его приспешников как огня будут бояться украинских танков.