Министерство обороны Британии подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном в Украину. Там отметили, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".
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Россия намеренно пытается дезинформировать
"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом", – заявили в ведомстве.
В разведке уверяют, что Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать.
По словам министерства, эти снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронированных машин.
Там также добавили, что научные исследования показывают, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "вероятно, будет низким".
Путин бешеный из-за предоставления ВСУ боеприпасов с обедненным ураном
- Британия пообещала предоставить Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал по этому поводу едкое заявление.
- Он утверждает, что Россия будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания.
- В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до эскалации "пройдена еще одна ступень, но их все меньше и меньше".