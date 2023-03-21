Министерство обороны Британии подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном в Украину. Там отметили, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".

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Россия намеренно пытается дезинформировать

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом", – заявили в ведомстве.

В разведке уверяют, что Россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать.

По словам министерства, эти снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронированных машин.

Там также добавили, что научные исследования показывают, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном "вероятно, будет низким".

Путин бешеный из-за предоставления ВСУ боеприпасов с обедненным ураном

Британия пообещала предоставить Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал по этому поводу едкое заявление.

Он утверждает, что Россия будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до эскалации "пройдена еще одна ступень, но их все меньше и меньше".

Справочно. Обеденный уран – отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.