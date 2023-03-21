Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. Он говорит, что США уже работают в этом направлении.

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Украина сможет получить танки раньше

По словам Кирби, США нашли возможность ускорить процесс поступления Abrams в Украину. Для этого необходимо внести некоторые изменения в процесс поставок.

Мы работаем над этим,

– лаконично прокомментировал Кирби.

Кроме того, Associated Press пишет, что ускорить получение танков можно только одним способом – отправить в Украину более старую модель. Таким образом, Пентагон сможет значительно сократить срок доставки. Такую информацию сообщили на анонимной основе официальные лица, поскольку план еще не обнародовали.

По предварительным расчетам США потребовалось бы около одного или двух лет, чтобы изготовить и отправить в Украину 31 новый танк M1A2 Abrams. В Пентагоне считают, что можно отправить более старую версию – M1A1.

Эти танки уже отремонтированы и стоят на складах армии. Их доставка в зону боевых действий займет около 8 – 10 месяцев. К тому же эти танки проще в управлении, поэтому ВСУ смогут быстрее ими овладеть.

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