Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі телеканалу MSNBC. Він говорить, що США вже працюють у цьому напрямку.
Зверніть увагу Американський F-16 чи радянський МіГ-29: чому Україні треба західні літаки
Україна зможе отримати танки раніше
За словами Кірбі, США знайшли можливість пришвидшити процес надходження Abrams в Україну. Для цього необхідно внести деякі зміни в процес постачання.
Ми працюємо над цим,
– лаконічно прокоментував Кірбі.
Окрім того, Associated Press пише, що пришвидшити отримання танків можна лише одним способом – відправити в Україну старішу модель. Таким чином Пентагон зможе значно скоротити строк доставки. Таку інформацію виданню повідомили на анонімній основі офіційні особи, оскільки план ще не оприлюднили.
За попередніми розрахунками, США знадобилося б близько одного чи двох років, аби виготовити й відправити в Україну 31 новий танк M1A2 Abrams. Натомість у Пентагоні вважають, що можна відправити старішу версію – M1A1.
Ці танки вже відремонтовані й стоять на складах армії. Їх доставка у зону бойових дій займе близько 8 – 10 місяців. До того ж ці танки простіші в управлінні, тож ЗСУ зможуть швидше їх опанувати.
Військова допомога: останні новини
- Британія передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Ці снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
- США передадуть Україні річкові катери. Можна припустити, що їх може використати ЗСУ під час форсування Дніпра на Херсонщині.
- США 20 березня оголосили про черговий пакет військової допомоги, який кілька днів тому анонсували в Білому домі. Україна отримає від США допомогу на 350 мільйонів доларів. Пакет буде включати більше боєприпасів для HIMARS, гаубиць і "Бредлі", ракет HARM і протитанкових засобів.