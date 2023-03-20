США оголосили про виділення зброї зі складу Пентагону. Пакет буде включати більше боєприпасів для HIMARS, гаубиць і "Бредлі", ракет HARM, протитанкових засобів і річкових катерів.

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Блінкен оголосив про виділення допомоги Україні зі складів Пентагону

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні.

Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів,

– зазначається у заяві держсекретаря США.

Блінкен наголосив, що партнери будуть підтримувати України стільки, скільки буде потрібно.

"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – підкреслив Блінкен.

На потужний пакет військової допомоги від США натякнув глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він опублікував у своєму телеграмі емодзі ракети та слово "скоро".

Що відомо про військову допомогу з боку США