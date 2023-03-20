США объявили о выделении оружия из складов Пентагона. Пакет будет включать больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и "Брэдли", ракет HARM, противотанковых средств и речных катеров.
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Блинкен объявил о выделении помощи Украине из складов Пентагона
Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.
Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов,
– говорится в заявлении госсекретаря США.
Блинкен подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.
На мощный пакет военной помощи США намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в своем телеграмме эмодзы ракеты и слово "скоро".
Что известно о военной помощи со стороны США
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби недавно анонсировал новый пакет военной помощи.
- Он информировал, что в пакет помощи войдет оружие, которое будет важным для успеха Украины в ближайшие недели и месяцы.
- Предыдущий пакет военной помощи в Вашингтоне объявили в начале марта. Тогда сообщалось, что размер помощи составляет 400 миллионов долларов.
- В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для взрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.
- С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.