США объявили о выделении оружия из складов Пентагона. Пакет будет включать больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и "Брэдли", ракет HARM, противотанковых средств и речных катеров.

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Блинкен объявил о выделении помощи Украине из складов Пентагона

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов,

– говорится в заявлении госсекретаря США.

Блинкен подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – подчеркнул Блинкен.

На мощный пакет военной помощи США намекнул глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он опубликовал в своем телеграмме эмодзы ракеты и слово "скоро".

Что известно о военной помощи со стороны США