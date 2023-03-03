Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В частности, он включает боеприпасы к HIMARS.

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Что войдет в новый пакет

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

боеприпасы к БМП Bradley;

военную технику для наведения переправ;

взрывное снаряжение;

средства на поддержку, обучение и обслуживание.

Соединенные Штаты также продолжают сплачивать мир в поддержку Украины. Мы увидели невероятную преданность наших союзников и партнеров. Мы аплодируем более 50 странам, которые объединились в знак солидарности с Украиной, чтобы оказать поддержку, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Только Россия могла закончить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, столько, сколько потребуется, мы будем объединены с Украиной и будем усиливать ее военные силы на поле боя, чтобы Украина была в сильнейшей позиции за столом переговоров,

– говорится в заявлении Госдепа.

Какое оружие необходимо Украине

Президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове подчеркнул, что Украина открыто говорит о том, что ей нужно. Нашим защитникам крайне необходимы:

артиллерия

системы ПВО,

снаряжение,

снаряды в большом количестве.

Глава государства подчеркнул, что это оружие нужно нам не для того, чтобы стрелять по России, а для того, чтобы ее остановить и выгнать с территории Украины. И это, заметил он, справедливо.

Кроме того, отдельно Владимир Зеленский отметил необходимость самолетов для Украины.