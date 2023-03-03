В ходе брифинга 3 марта Владимир Зеленский перечислил, какие виды оружия нужны Украине. Об этом пишет 24 Канал.

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Какое оружие нужно Украине

Президент подчеркнул, что Украина открыто говорит о том, что ей нужно. Нашим защитникам крайне необходимы:

Артиллерия

Системы ПВО,

Амуниция,

Снаряды большого скопления.

Глава государства подчеркнул, что это оружие нужно нам не для того, чтобы стрелять по России, а для того, чтобы его остановить и выгнать с территории Украины. И это, заметил он, справедливо.

Отдельная тема – самолеты

Владимир Зеленский сообщил, что началась танковая коалиция, и Украина уже чувствует это на поле боя. Однако есть еще одна серьезная проблема – дефицит самолетов. Поэтому Украине остро нужны новые самолеты, а также обучение наших летчиков.

Заметим, что во время этого же брифинга Владимир Зеленский уточнил, что недостаточное давление тормозит победу Украины в войне. К сожалению, есть некоторые страны, которые готовы идти на компромиссы со страной-агрессором.