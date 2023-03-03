Під час брифінгу 3 березня Володимир Зеленський перерахував, які види зброї потрібні України. Про це пише 24 Канал.
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Яка зброя потрібна Україні
Президент наголосив, що Україна відкрито говорить про те, що їй потрібно. Нашим захисникам вкарай необхідні:
- Артилерія
- Системи ППО,
- Амуніція,
- Снаряди великої кількості.
Глава держави підкреслив, що ця зброя потрібна нам не для того, щоб стріляти по Росії, а для того, щоб її зупинити та вигнати з території України. І це, зауважив він, справедливо.
Окрема тема – літаки
Володимир Зеленський повідомив, що розпочалась танкова коаліція й Україна вже відчуває це на полі бою. Проте є ще одна серйозна проблема – дефіцит літаків. Тому Україні гостро потрібні нові літаки, а також навчання наших льотчиків.
Зауважимо, що під час цього ж брифінгу Володимир Зеленський уточнив, що недостатній санкцій тиск гальмує перемогу України у війні. На жаль, є деякі країни, які ладні йти на компроміси з країною-агресоркою.