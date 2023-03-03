Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, на встрече будут обсуждать вероятные поставки самолетов Украины, но все будет зависеть от ситуации на фронте весной.

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Ориентиры Германии сместились

Богдан Ференс напомнил, что позиция Германии отличалась от США, а взаимоотношения между странами были напряженными. Это было при руководстве Ангелы Меркель и Дональда Трампа на фоне усиления зависимости Европы от энергоносителей из России.

"Сейчас мы видим, что ситуация кардинально изменилась и США сейчас являются одним из важнейших поставщиков сжиженного газа в европейские страны. Поэтому здесь зависимость и Европы, и Германии в контексте НАТО и США в противостоянии России усилилась", – сказал Ференс.

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Теперь НАТО – это ключевое объединение, которое соответствует рискам и угрозам, которые складываются в мире, а потому сближение позиций Германии и США – вполне закономерно.

Что делать с Китаем

Богдан Ференс рассказал, что, как правило, партнеры Украины более решительно настроены поставлять Украине вооружение именно в случае эскалации, а когда ситуация более или менее стабилизируется, решения затягиваются по времени.

Эксперт-международник считает, что на встрече с Шольцом с Байденом будет обсуждаться вопрос взаимодействия с Китаем, поскольку Шольц совершал визит в КНР, за что его сильно критиковали.

Тогда было понимание у немцев, что с Си Цзиньпинем нужно коммуникировать и пытаться покинуть это окно коммуникаций, чтобы не допустить еще большего сближения Китая и России,

– сказал Ференс.

Он уверен, что тема угрозы со стороны Китая будет ключевой между Германией и США.

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