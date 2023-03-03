Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, на зустрічі будуть обговорювати ймовірне постачання літаків України, але все буде залежати від ситуації на фронті навесні.
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Орієнтири Німеччини змістились
Богдан Ференс пригадав, що позиція Німеччини відрізнялась від США, а взаємовідносини між країнами були напруженими. Це було за часів керівництва Ангели Меркель та Дональда Трампа на фоні посилення залежності Європи від енергоносіїв з Росії.
"Зараз ми бачимо, що ситуація кардинально змінилась і США зараз є одним з найважливіших постачальників скрапленого газу до європейських країн. Тому тут залежність і Європи, і Німеччини в контексті і НАТО, і США в протистоянні Росії – посилилась", – сказав Ференс.
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Натомість тепер НАТО – це ключове об’єднання, яке відповідає ризикам та загрозам, які складаються у світі, а тому зближення позицій Німеччини та США – цілком закономірне.
Що робити з Китаєм
Богдан Ференс розповів, що, як правило, партнери Україна більше рішуче налаштовані постачати Україні озброєння саме у випадку ескалації, а коли ситуація більш-менш стабілізується, рішення затягуються в часі.
Експерт-міжнародник вважає, що на зустрічі з Шольца з Байденом буде обговорюватись питання взаємодії з Китаєм, оскільки Шольц здійснював візит до КНР, за що його сильно критикували.
Тоді вже було розуміння у німців, що з Сі Цзіньпінем потрібно комунікувати й намагатись залишити це вікно комунікацій, щоб не допустити ще більшого зближення Китаю і Росії,
– сказав Ференс.
Він переконаний, що тема загрози зі сторони Китаю буде ключовою між Німеччиною та США.
Олаф Шольц зустрічається з Джо Байденом: що відомо
- Канцлер Німеччини здійснює короткий візит до США. Перед відльотом він назвав трансатлантичне партнерство за останній рік "більш тісним і довірливим, ніж будь-коли", а самі Сполучені Штати – "найголовнішим союзником".
- Головна мета поїздки – розмова з Джо Байденом у Білому домі. Інших заходів, окрім переговорів віч-на-віч та у розширеному колі не передбачено.
- У Білому домі повідомили, що Шольц і Байден обговорять свої розмови з Володимиром Зеленським, саміт НАТО та відносини з Китаєм.