Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови Сумської ОВА Олега Григорова в етері національного маратону.

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Що зараз відбувається у Сумській області

Олег Григоров розповів, що станом на ранок 30 травня ворог намагається проводити наступальні дії у Сумській області.

"Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. Водночас комунікація з командуванням військових в мене 24/7", – зазначив посадовець.

Очільник ОВА підкреслив, що в регіоні зараз вживають заходів щодо евакуації цивільного населення. Тому на цей час, попри складність, ситуація залишається контрольованою нашими Збройними Силами.

На питання, скільки населених пунктів зараз контролює у Сумській області ворог, Григоров не зміг відповісти. Він зауважив, що лінія фронту постійно змінюється.

Лінія фронту гнучка. І ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних Сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мовитися може лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні та бойові дії,

– пояснив голова Сумської ОВА.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні з фронту 30 травня розповідали, що на Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Ворог також завдав 14 авіаційних ударів і здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Водночас відповідно до мапи DeepState, в "червоній зоні" у Сумській області наразі перебувають 4 села на прикордонні. "Сіра зона" охоплює 10 сіл в регіоні.