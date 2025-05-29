Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Противник діє малими групами та намагається проникати в прикордонні села аби закріпитися.

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Що відбувається на Сумщині

Активні бойові дії тривають поблизу населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється – "десь ініціатива за нами, десь противник проявляє активність".

Шановні жителі області, прошу вас не піддаватися ворожим інформаційним впливам. Зберігайте пильність і довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації,

– зазначив Грогоров.

Окрім того, в ОВА закликали мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією. За останню добу за підтримки волонтерів, поліції та ДСНС це зробили понад 50 людей.

Нагадаємо, за даними DeepState, росіяни просунулися на півночі Сумської області. Противник мав успіх біля Водолагів, Локні та Біловод.