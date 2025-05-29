Зокрема, противник значно активізувався на півночі Сумської області. Там вже він захопив кілька сіл і продовжує розширювати зону свого контролю, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Сумщині

За словами президента України, загарбники накопичили на Сумському напрямку військо у 50 тисяч осіб.

26 травня очільник Сумської ОВА повідомив, що під окупацією росіян перебувають вже 4 селища. Втім, з огляду на карту DeepState, з того часу ворогові вдалося значно просунутися.

Як змінилася лінія фронту: дивіться карту

Так, нещодавно противник мав успіх біля Водолагів, Локні та Біловод.

Де розташовані Водолаги: дивіться на карті

Де розташована Локня: дивіться на карті

Де розташовані Біловоди: дивіться на карті

Російське агенство "ТАСС" 28 травня заявило про захоплення Костянтинівки, але за даними DeepState, село з 27 травня у "сірій" зоні.

Яка обстановка на Донеччині

Також окупанти мали успіх на Новопавлівському напрямку. Ворог окупував Зелене Поле і просунувся біля Новосілки. У такий спосіб противник ще більше наблизився до адмінкордону Донеччини та Дніпропетровщини.

Де розташоване Зелене Поле: дивіться на карті

Де розташована Новосілка: дивіться на карті