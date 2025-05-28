Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Контекст Росіяни накопичують понад 50 тисяч військових біля Сумщини, щоб "виштовхнути" ЗСУ, – Зеленський

Яка ситуація на кордоні в Сумській області

Демченко заявив, що ворожих колон, які б рухалися до кордону з Україною, нема. Водночас росіяни застосовують на Сумському напрямку війська, які раніше перекидали до Курської області.

Треба пам'ятати, що свого часу Росія нарощувала свої сили на цьому відтинку, особливо намагаючись вибити Сили оборони, які вели свою операцію в межах Курської області. Власне, ці сили зараз і застосовують по лінії нашого кордону,

– пояснив він.

Наразі відомо про виключно піші групи. Інколи вони намагаються заходити на територію України на квадроциклах чи мотоциклах – "щоб зона боїв була вже по території України".

Імовірно, це тому, що окупанти не мають достатньо техніки або ж бережуть її для якихось подальших дій.