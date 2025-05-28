Про це у середу, 28 травня, у коментарі журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається біля Сумщини

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета, за його словами, полягає у створенні "буферної зони" глибиною в 10 кілометрів, про яку казав Володимир Путін.

Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось,

– сказав він.

Також президент додав, що на цій ділянці росіяни проводять диверсійні операції, проте українські військові дають їм гідну відповідь.