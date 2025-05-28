Об этом в среду, 28 мая, в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Что происходит возле Сумской области

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что россияне собрали в Курской области самые большие и сильные войска. Их цель, по его словам, заключается в создании "буферной зоны" глубиной 10 километров, о которой говорил Владимир Путин.

Но у нас есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткиного. Сейчас у меня была встреча с Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Сырский говорил, что пополняют обменный фонд. Для нас это очень важно. И потому мы там действуем, мы там находимся,

– сказал он.

Президент также добавил, что на этом участке россияне проводят диверсионные операции, однако украинские военные дают им достойный ответ.