Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Коваленко о боях в приграничье Сумщины и Харьковщины

Российские захватчики накапливают силы в Курской и Белгородской областях. Оккупанты ведут бои в приграничье Сумщины и Харьковщины.

Руководитель ЦПД отметил, что Силы обороны готовились к действиям врага. Заметил, вся активность россиян сопровождается агрессивной пропагандой по "обвалу фронта" и якобы "способности углубиться чуть ли не на 50 километров".

Не соответствует действительности и возможностям российских войск. Оборона СОУ достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы затереть реальность,

– подчеркнул Коваленко.

Добавил, что так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков.

Руководитель ЦПД констатировал, конечно, бои в приграничье тяжелые и там сложно из-за значительного количества российских сил. Однако возможности оккупантов далеко не такие, которые озвучивают их военкоры. Кстати, самое главное, что сами военкоры об этом тоже знают.