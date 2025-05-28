Об этом в комментарии журналистам рассказал украинский президент Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о переговорах

"Я думаю, что одна встреча точно будет техническая. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп – Путин – я, и мы готовы к формату Трамп – Путин, Трамп – Зеленский и потом втроем", – добавил он.

По его словам, речь идет не об отдельных по месту и времени событиях, а о встрече подобной той, которая была в Саудовской Аравии, когда американские представители сначала встречались с украинской стороной, а затем - с российской, и это было в одном пространстве.

Мы можем встречаться в любом формате, мы постоянно это подчеркиваем. Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы и к встрече на уровне лидеров... Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату,

– сказал Владимир Зеленский.

В каком случае нужны США

В то же время президент отметил, что несмотря на готовность Украины к любому формату, есть вещи которые зависят не только от нашей стороны и России. Как он пояснил, если речь идет о прекращении огня между сторонами, "хорошая встреча" должна предусматривать участие США, России и Украины.

Почему? Потому что кто-то должен мониторить. Мы доверяем США, их военным разведкам. Мы считаем, что они хороши в этом. Если "русские" за – тогда важна встреча с Президентом Трампом. Мы можем говорить о том, кто будет контролировать, кто как будет отвечать за нарушение прекращения огня,

– сказал Владимир Зеленский.

В случае встречи, на которых будут поднимать вопрос гарантий безопасности, Украина хотела бы участия европейских союзников, которые их и будут предоставлять. Владимир Зеленский отметил, что они единственные, кто пока декларировал, что готовы поддержать, в частности в вопросе финансирования армии.

"Нужны ли они в том или ином виде на такую встречу? Да. На уровне лидеров? Я не знаю, в каком формате. Поэтому я и говорю, что мы готовы к любым форматам – зависит от адженды и от вопросов. Я не могу проговаривать с Путиным вопрос экономических гарантий безопасности для нас", – считает он.