Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак в интервью "РБК-Украина", сообщает 24 Канал.

Смотрите также В ОП ответили, будет ли Украина говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина

Ермак о гарантиях безопасности

Ермак отметил, что сейчас Киев говорит о прекращении огня как первом этапе. Речь не идет о том, что вот будет перемирие, а на следующий день "мы что-то подписываем с кем-то".

Также руководитель Офиса Президента рассказал, что работа по гарантиям безопасности весь этот период не прекращалась. По его словам, сегодня уже вырисовывается определенная система.

Чиновник объяснил, что Украина получила статус в JEF, то есть в Объединенном экспедиционном корпусе десяти североевропейских стран. Также у нас есть "коалиция решительных". Кроме того, отметил глава ОП, США неоднократно публично заявляли о том, что готовы к определенным вариантам гарантий безопасности.

Сегодня много вариантов лежит на столе. То есть сегодня не та ситуация, когда "гарантия безопасности" было просто словосочетанием, и никто не понимал что это такое. Сегодня есть из чего, так сказать, выбирать и что обсуждать. Поэтому сегодня у президента, у команды есть четкое представление логических шагов,

– сказал Ермак.

Руководитель ОП отметил, что с позицией Киева все понятно, как и с нашими партнерами. Подчеркнул, что не все понятно с позицией России.

Мы точно не нуждаемся в гарантиях безопасности от России. Поэтому здесь они нам в принципе для обсуждения не нужны. Но, к сожалению, прекратить огонь и дальше двигаться к прекращению войны без участия России невозможно,

– подчеркнул глава ОП.

Также отметил, что здесь Киев иногда расходятся во мнениях с некоторыми странами. В то же время Андрей Ермак подчеркнул, что все государства мира сегодня, несмотря на их отношения с Украиной, с Россией, хотят, чтобы эта война закончилась.

Другой вопрос, что кто-то до сих пор живет иллюзиями, что этого можно достичь через компромисс с Россией. Мы же с большинством наших партнеров считаем, что нужен путь к миру через силу, потому что Россия уважает язык силы,

– подчеркнул Ермак.

Добавил, если страна-агрессор видит напротив себя сильного противника или собеседника, то она начинает совсем по-другому мыслить и по-другому разговаривать.

"Если же они не считают вас сильными, они считают, что имеют право что-то у вас забрать, навязать, диктовать условия и тому подобное. То есть применять те методы, которые для нас, украинцев, неприемлемы, и мы это доказываем более 3 лет", – отметил руководитель ОП.

Также добавил, что украинцы своими действиями на практике показывают, как именно нужно говорить с Россией, чтобы страна-агрессор делала так называемые "жесты доброй воли", а де-факто – отступала.

Ермак подчеркнул, что украинцы это демонстрируют сопротивлением на фронте, стойкостью в тылу, активностью на дипломатической ниве. Наше государство показывает партнерам, что только силой и давлением можно добиться от России уступок.