Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В ОП відповіли, чи буде Україна говорити в Стамбулі з кимось, окрім Путіна

Єрмак про гарантії безпеки

Єрмак зазначив, що зараз Київ говорить про припинення вогню як перший етап. Не йдеться про те, що ось буде перемир'я, а наступного дня "ми щось підписуємо з кимось".

Також керівник Офісу Президента розповів, що робота з гарантій безпеки весь цей період не припинялася. За його словами, сьогодні вже вимальовується певна система.

Посадовець пояснив, що Україна отримала статус у JEF, тобто в Об'єднаному експедиційному корпусі десяти північноєвропейських країн. Також у нас є "коаліція рішучих". Окрім того, зауважив глава ОП, США неодноразово публічно заявляли про те, що готові до певних варіантів гарантій безпеки.

Сьогодні багато варіантів лежить на столі. Тобто сьогодні не та ситуація, коли "гарантія безпеки" було просто словосполученням, і ніхто не розумів що це таке. Сьогодні є з чого, так би мовити, вибирати й що обговорювати. Тому сьогодні у президента, у команди є чітке уявлення логічних кроків,

– сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що з позицією Києва все зрозуміло, як і з нашими партнерами. Підкреслив, що не все зрозуміло з позицією Росії.

Ми точно не потребуємо гарантій безпеки від Росії. Тому тут вони нам у принципі для обговорення не потрібні. Але, на жаль, припинити вогонь і далі рухатися до припинення війни без участі Росії неможливо,

– наголосив глава ОП.

Також зазначив, що тут Київ іноді розходяться в думках із деякими країнами. Водночас Андрій Єрмак підкреслив, що всі держави світу сьогодні, попри їхні стосунки з Україною, з Росією, хочуть, аби ця війна закінчилася.

Інше питання, що хтось досі живе ілюзіями, що цього можна досягти через компроміс із Росією. Ми ж із більшістю наших партнерів вважаємо, що потрібен шлях до миру через силу, тому що Росія поважає мову сили,

– підкреслив Єрмак.

Додав, якщо країна-агресорка бачить навпроти себе сильного супротивника чи співрозмовника, то вона починає зовсім по-іншому мислити й по-іншому розмовляти.

"Якщо ж вони не вважають вас сильними, вони вважають, що мають право щось у вас забрати, нав'язати, диктувати умови тощо. Тобто застосовувати ті методи, які для нас, українців, є неприйнятними, і ми це доводимо понад 3 роки", – наголосив керівник ОП.

Також додав, що українці своїми діями на практиці показують, як саме потрібно говорити з Росією, щоб країна-агресорка робила так звані "жести доброї волі", а де-факто – відступала.

Єрмак наголосив, що українці це демонструють опором на фронті, стійкістю в тилу, активністю на дипломатичній ниві. Наша держава показує партнерам, що тільки силою і тиском можна домогтися від Росії поступок.