Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Андрія Єрмака для "РБК-Україна" від 12 травня. Очільник ОП, зокрема, прокоментував можливі перемовини.

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З ким готові говорити українці

Нагадаємо, Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися із російським президентом у Туреччині. Український лідер сподівається, що цього разу Росія не шукатиме відмовок.

Згодом в інтерв'ю Єрмак відповів на запитання журналіста про те, чи будуть говорити у Стамбулі з кимось, окрім Путіна.

А вам відомо, хто ще в Росії ухвалює рішення такого рівня та здатний забезпечити їх виконання? Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано,

– заявив Єрмак.

До слова, країна-агресорка наполягає на діалозі з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році" переговорів і ситуації "на землі".

Помічник диктатора Юрій Ушаков, відповідаючи на запитання про російську делегацію та її очільника, зазначив: "Президент дасть команду, тоді оголосимо".