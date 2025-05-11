Також президент України чекає 12 травня відповідь від Кремля щодо 30-денного перемир'я, яке було проголошене напередодні лідерами європейських держав та очільником нашої країни. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом припустив, чи наважиться Путін зустрітися з Зеленським в Стамбулі 15 травня.

До теми Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Це прискорить переговорний процес

Мусієнко зазначив, що глава Кремля наразі не зацікавлений у зустрічі з президентом України, адже їхнє пряме спілкування прискорить процеси з врегулювання.

Путіну важливо, щоб спочатку зустрілись певні представники. Потім – ще якісь представники, далі – ще якісь. Йому потрібно, щоб готувались проєкти рішень, напрацювання, а потім, можливо, він буде готовий фіналізувати якесь рішення,

– наголосив військовий експерт.

Імовірно, гаряча фаза протистояння в російсько-українській війні, на його думку, може закінчиться підписанням певних документів, але не президентом Росії або президентом України, а максимум на рівні міністрів чи військових високого рангу.

Тому Путін не приїде на зустріч з Зеленським 15 травня в Стамбул. Для нас це добре в тому сенсі, що президент України чітко і принципово відреагував, заявивши, що він готовий приїхати, якщо всі наполягають,

– підкреслив він.

Президент України міг це зробити, на думку Мусієнка, через зовнішню кон'юнктуру, яка складається так, що західні партнери, можливо, і не проти того, щоби перемовний процес в Стамбулі відбувся.

Водночас питання, чи хтось взагалі поїде на перемовини 15 травня, залишається відкритим,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Зеленський погодився і, можливо, приїде, а росіяни – ні, тоді він, наприклад, зустрінеться там з президентом Туреччини. Їхнє спілкування, припустив військовий експерт, стосуватиметься ролі турецької сторони в перемовному процесі або в припиненні вогню.

Також Росія, імовірно, тягнутиме час, вигадувати нові умови і звинуватить Україну в "зриві" перемовного процесу. Кремль, на його думку, намагатиметься прикриватися тим, що нібито готовий до зустрічі щонайбільше на міністерському рівні. Або сформує російську делегацію у складі на кшталт того, який вів перемовини в Стамбулі у 2022 році.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента Зеленського щодо його готовності до зустрічі з Путіним в Туреччині. Глава МЗС підкреслив, що це серйозна заява справжнього лідера, який "не ховається ні за кого, і ні за що". Також Сибіга наголосив, що навряд чи російська сторона має "хоч крихітку такої мужності".