Также президент Украины ждет 12 мая ответ от Кремля относительно 30-дневного перемирия, которое было провозглашено накануне лидерами европейских государств и главой нашей страны. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в разговоре с 24 Каналом предположил, решится ли Путин встретиться с Зеленским в Стамбуле 15 мая.

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Это ускорит переговорный процесс

Мусиенко отметил, что глава Кремля пока не заинтересован во встрече с президентом Украины, ведь их прямое общение ускорит процессы по урегулированию.

Путину важно, чтобы сначала встретились определенные представители. Затем – еще какие-то представители, дальше – еще какие-то. Ему необходимо, чтобы готовились проекты решений, наработки, а потом, возможно, он будет готов финализировать какое-то решение,

– подчеркнул военный эксперт.

Вероятно, горячая фаза противостояния в российско-украинской войне, по его мнению, может закончиться подписанием определенных документов, но не президентом России или президентом Украины, а максимум на уровне министров или военных высокого ранга.

Поэтому Путин не приедет на встречу с Зеленским 15 мая в Стамбул. Для нас это хорошо в том смысле, что президент Украины четко и принципиально отреагировал, заявив, что он готов приехать, если все настаивают,

– подчеркнул он.

Президент Украины мог это сделать, по мнению Мусиенко, из-за внешней конъюнктуры, которая складывается так, что западные партнеры, возможно, и не против того, чтобы переговорный процесс в Стамбуле состоялся.

В то же время вопрос, поедет ли кто-то вообще на переговоры 15 мая, остается открытым,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Зеленский согласился и, возможно, приедет, а россияне – нет, тогда он, например, встретится там с президентом Турции. Их общение, предположил военный эксперт, будет касаться роли турецкой стороны в переговорном процессе или в прекращении огня.

Также Россия, вероятно, будет тянуть время, придумывать новые условия и обвинит Украину в "срыве" переговорного процесса. Кремль, по его мнению, будет пытаться прикрываться тем, что якобы готов к встрече максимум на министерском уровне. Или сформирует российскую делегацию в составе вроде того, который вел переговоры в Стамбуле в 2022 году.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление президента Зеленского о его готовности к встрече с Путиным в Турции. Глава МИД подчеркнул, что это серьезное заявление настоящего лидера, который "не прячется ни за кого, и ни за что". Также Сибига подчеркнул, что вряд ли российская сторона имеет "хоть толику такого мужества".