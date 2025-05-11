На заявление Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным отреагировал, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его пост в Х.

Смотрите также Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира

Сибига отреагировал на готовность Зеленского к переговорам в Турции

Владимир Зеленский 11 мая заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о проведении переговоров с глазу на глаз в Турции. Российский президент предложил встретиться в четверг, 15 мая. В этот день Зеленский лично готов поехать на встречу.

Андрей Сибига отметил, что президент Украины сделал серьезное заявление настоящего лидера, на что Владимир Путин, вероятно, не способен.

Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого, и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крошку такого мужества,

– написал глава украинского МИДа.

Владимир Зеленский взамен надеется, что российская сторона не будет искать отговорок для избежания встречи. Если переговоры состоятся, то это может стать началом более детальных переговоров об окончании войны. Сейчас же Украина ожидает, что Путин выполнит и другую часть обещания о прекращении огня на фронте с 12 мая.

Если российский диктатор не готов к перемирию, западные партнеры Украины могут дальше оказывать на него давление.