Про це у коментарі журналістам розповів український президент Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про переговори

"Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп – Путін – я, і ми готові до формату Трамп – Путін, Трамп – Зеленський і потім втрьох", – додав він.

За його словами, ідеться не про окремі за місцем і часом події, а про зустріч подібну до тієї, яка була в Саудівській Аравії, коли американські представники спершу зустрічалися з українською стороною, а потім - з російською, і це було в одному просторі.

Ми можемо зустрічатись в будь-якому форматі, ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові й до зустрічі на рівні лідерів... Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату,

– сказав Володимир Зеленський.

У якому разі потрібні США

Водночас президент зазначив, що попри готовність України до будь-якого формату, є речі які залежать не лише від нашої сторони та Росії. Як він пояснив, якщо ідеться про припинення вогню між сторонами, "хороша зустріч" має передбачати участь США, Росії та України.

Чому? Тому що хтось повинен моніторити. Ми довіряємо США, їхнім військовим розвідкам. Ми вважаємо, що вони хороші в цьому. Якщо "рускі" за – тоді важлива зустріч з Президентом Трампом. Ми можемо говорити про те, хто буде контролювати, хто як буде відповідати за порушення припинення вогню,

– сказав Володимир Зеленський.

У разі зустрічі, на яких порушуватимуть питання гарантій безпеки, Україна хотіла б участі європейських союзників, які їх і надаватимуть. Володимир Зеленський зазначив, що вони єдині, хто наразі декларував, що готові підтримати, зокрема у питанні фінансування армії.

"Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі. Тому я і кажу, що ми готові до будь-яких форматів – залежить від адженди й від питань. Я не можу проговорювати з Путіним питання економічних гарантій безпеки для нас", – вважає він.